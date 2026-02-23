Ucraina quattro anni dopo | Kiev perderà la guerra solo se l’Europa perderà il controllo

L'invasione russa del febbraio 2022 ha portato all’instabilità in Ucraina e ha messo a rischio la sicurezza europea. Kiev rischia di perdere se l’Europa non mantiene il controllo delle proprie frontiere e delle alleanze strategiche. La situazione sul campo evidenzia come il sostegno internazionale sia fondamentale per difendere la sovranità ucraina. La guerra continua a influenzare la regione e le decisioni degli alleati europei. La dinamica tra le parti rimane molto tesa.

Quattro anni dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022, l’Ucraina resta il fronte più avanzato della sicurezza europea. In decine di città del continente e negli Stati Uniti migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere che il sostegno politico, militare e umanitario a Kiev non venga meno. Il messaggio è chiaro: la guerra non riguarda solo l’Ucraina, ma l’equilibrio dell’Europa. Manifestazioni nelle capitali europee. A Berlino associazioni civiche ucraine e tedesche hanno organizzato una marcia con lo slogan “Per il futuro dell’Europa”, da Lustgarten fino alla Porta di Brandeburgo. Gli organizzatori hanno sottolineato che l’esito del conflitto inciderà sull’architettura di sicurezza europea per i prossimi decenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

UNICEF/4 anni di guerra in Ucraina: un ragazzo di 17 anni ucciso a Sumy e quattro bambini feriti a KievUn attacco aereo ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni a Sumy e ha ferito quattro bambini a Kiev, evidenziando la brutalità del conflitto in Ucraina.

