Guerra in Iran | raid Usa nell’isola di Kharg Teheran colpisce l’Oman E arresta i seguaci dell’ex scià

Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco all’isola di Kharg, importante punto di transito per il petrolio iraniano, mentre Teheran ha risposto con attacchi contro obiettivi in Oman. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno arrestato alcuni seguaci dell’ex scià, senza fornire dettagli sui numeri o le modalità. La situazione resta tesa nel contesto delle recenti escalation nella regione.

WASHINGTON – Gli Stati Uniti hanno colpito l’isola iraniana di Kharg da cui passa l’80% del petrolio iraniano. “Distrutti 90 obiettivi militari, preservando le infrastrutture per il greggio”, dice il Comando americano, mentre il tycoon chiede agli ‘altri Paesi coinvolti’ di inviare navi per difendere Hormuz. Teheran replica che l’export di greggio “continua senza interruzioni”. E ancora: “Distruggeremo i vostri terminal e i porti degli Emirati sono obiettivi legittimi”, dichiara il regime. Israele intanto è pronta ad invadere il Libano per smantellare le postazioni di Hazbollah. Ma Macron che chiede di “evitare il caos” ed è pronto ad ospitare negoziati a Parigi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guerra in Iran: raid Usa nell’isola di Kharg. Teheran colpisce l’Oman. E arresta i seguaci dell’ex scià Articoli correlati Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a ErbilLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Trump: "Raid su Kharg. Teheran liberi Hormuz". Iran: "Nessun danno alle infrastrutture petrolifere dell'isola"Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma Truth nel quale afferma che i piani dell'Iran di... Contenuti e approfondimenti su Guerra in Iran raid Usa nell'isola di... Temi più discussi: Depositi, ospedali, scuole: i raid Usa per costringere l’Iran alla resa; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Israele e USA si dividono l'Iran: chi bombarda dove nella guerra contro Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG. Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a Erbil. Trump spera che altri inviino navi a Hormuz, Londra ...La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: Stretto libero o colpiremo il petrolioLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Con il racconto “La guerra rimandata a maggio” selezionato da Historica e il romanzo “La città che non dimentica”, la scrittrice bosina si impone all'attenzione di editori e premi letterari. Varese resta lo scenario privilegiato delle sue storie LEGGI QUI: https://ww - facebook.com facebook Cosa pensano gli americani della guerra all'Iran Un sondaggio x.com