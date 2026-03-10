Il dilemma dell’Isola di Kharg | perché gli Usa non toccano il cuore dell’export di petrolio iraniano

Durante la Terza guerra del Golfo, gli Stati Uniti non hanno intrapreso azioni dirette contro l’export di petrolio dall’Isola di Kharg, punto chiave per le esportazioni iraniane. La questione riguarda la strategia militare e politica degli Stati Uniti in regione, senza coinvolgere interventi immediati sul petrolio. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e media, evidenziando le complessità delle operazioni militari in Medio Oriente.

Washington intende inserire un futuro Iran nella sua architettura di sicurezza e mira alle risorse del Paese, non al loro smantellamento. Equilibrio difficile da sostenere in una guerra dalla molta tattica e dalla poca strategia. Nei giorni scorsi è emersa, infatti, l’idea che il presidente statunitense Donald Trump avrebbe considerato l’ipotesi di occupare con forze speciali e tenere sotto controllo l’infrastruttura chiave dell’export energetico di Teheran, l’Isola di Kharg. Ricostruita, copre oggi il 90% dell’export di greggio del Paese centroasiatico ed è abitata da poco più di 8mila persone. Più che un’isola, una grande piattaforma... 🔗 Leggi su It.insideover.com

