Teheran ha avviato operazioni militari nello Stretto di Hormuz, utilizzando mine intelligenti, ordigni-siluro e piccoli sommergibili. Le attività sono state segnalate dalle forze navali coinvolte, che hanno diffuso immagini e dettagli sulle operazioni in corso. La regione registra un’intensificazione delle attività militari e un'attenzione crescente sulla sicurezza dello stretto strategico. La situazione resta sotto osservazione da parte delle altre nazioni della regione.

Teheran ha iniziato a minare lo Stretto di Hormuz. Le operazioni, di cui si è cominciato a parlare pochi giorni dopo l’inizio dei raid di Stati Uniti e Israele sull’ Iran, è stata confermata al New York Times da un funzionario statunitense al corrente dei più recenti dati di intelligence a disposizione delle strutture militari di Washington. Se da una parte il Comando Centrale Usa ha affermato di aver distrutto le imbarcazioni più grandi che avrebbero potuto essere usate per compiere l’operazione, giovedì la forza navale dei Pasdaran, ha riferito la fonte, ha iniziato a utilizzare imbarcazioni più piccole per strozzare ancor di più il choke point del Golfo Persico attraverso il quale transita un quinto del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran. Mine intelligenti, ordigni-siluro e piccoli sommergibili: così Teheran “chiude” lo stretto di Hormuz

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