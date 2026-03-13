L’Iran ha sviluppato capacità militari che includono mine, minisottomarini e missili, strumenti utilizzati per controllare lo Stretto di Hormuz. Recentemente, questa situazione ha portato a un’interruzione quasi totale del traffico di petrolio via mare attraverso il canale strategico. La situazione ha causato ripercussioni immediate sulle rotte commerciali della regione, rendendo difficile il passaggio delle navi che trasportano idrocarburi.

Il conflitto nel Golfo Persico ha avuto come effetto pressoché immediato l’interruzione della maggior parte del traffico di idrocarburi via nave attraverso quell’importante collo di bottiglia rappresentato dallo Stretto di Hormuz. All’incirca il 31% del greggio mondiale e dei condensati passa attraverso lo Stretto, e la maggior parte di esso – circa l’84% – è destinato ai mercati asiatici. Cina, India, Giappone e Corea del Sud hanno assorbito complessivamente il 70% di tutti i flussi di petrolio attraverso Hormuz lo scorso anno. Lo scoppio del conflitto ha portato le compagnie petrolifere che operano nel Golfo a un atteggiamento cautelativo: già sabato 28 febbraio molte di esse avevano sospeso le spedizioni di petrolio e carburanti nel timore di attacchi iraniani al traffico navale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mine, minisottomarini e missili: Così l’Iran può bloccare lo Stretto di Hormuz

Articoli correlati

Non sono solo le mine a minacciare lo stretto di Hormuz: cos'è la Mosquito Fleet dell'IranNon solo mine e missili: Teheran può ancora contare su una flotta di barchini esplosivi e droni navali capaci di colpire petroliere e mercantili...

L’Iran sta posizionando mine nello Stretto di HormuzL’Iran starebbe minando lo Stretto di Hormuz, punto dal quale transita circa un quinto di tutto il greggio globale, con l’obiettivo di bloccarlo...

Tutto quello che riguarda Mine minisottomarini e missili Così...

Temi più discussi: Allarme mine a Hormuz e l’Europa prepara la scorta militare navale; Nelle immagini dai satelliti, gli edifici del governo iraniano colpiti nei raid di Israele e Stati Uniti; Stretto di Hormuz, la trappola dell’Iran: come i droni subacquei possono mettere in crisi Trump e il petrolio mondiale; Hormuz minato, la guerra arriva sul petrolio: Europa e Usa preparano la scorta militare navale.

Stretto di Hormuz, la battaglia navale: sarà possibile scortare i convogli e neutralizzare le mine di ultima generazione?Gli iraniani possiedono circa 6mila ordigni subacquei che possono dirigersi da soli contro gli obiettivi dopo averli individuati. La presenza di naviglio militare europeo potrebbe portare al coinvolgi ... roma.corriere.it

Stretto di Hormuz, Iran bombarda navi mine piazzate, petrolio alle stelle | Trump e G7: serve libertà GolfoStretto di Hormuz, cosa succede e perché si gioca lì la guerra tra Usa-Israele e l'Iran: mine piazzate, libertà di navigazione e mosse del G7 ... ilsussidiario.net

Esistono alternative allo Stretto di Hormuz per trasportare petrolio https://shorturl.at/ZRLXR - facebook.com facebook

La trappola dello Stretto di Hormuz tra mine, droni e rotte obbligate. Parla Di Paola, ammiraglio ed ex ministro della Difesa. "Forzare il blocco iraniano Un'impresa troppo difficile". Di Federico Giorgetti x.com