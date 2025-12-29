Chiesti 900mila euro per un incidente Il Tribunale dice no e chiude il caso

Il Tribunale di Urbino ha respinto la richiesta di 900mila euro di risarcimento per un incidente che aveva causato la morte di Kiram Souad nel 2016. Dopo sette anni, la sentenza ha stabilito che nessuna somma sarà riconosciuta, e le spese legali ammontano a oltre 29mila euro. Una decisione che chiude definitivamente un caso drammatico, evidenziando l’importanza di affidarsi a procedure giuridiche precise e ponderate.

Novecentomila euro chiesti. Zero euro ottenuti. E oltre 29mila euro di spese legali da pagare. È quanto stabilisce la sentenza del tribunale civile di Urbino sette anni dopo lo schianto mortale nella galleria di Ca' Gulino che era costato la vita a Kiram Souad, 40 anni, mamma di tre bimbi. Nessun risarcimento per i familiari, perché la responsabilità dell'incidente è stata ritenuta solo e soltanto sua. La sentenza è stata depositata il 27 dicembre e respinge integralmente la causa civile promossa dal marito e dalla figlia della vittima. Sul tavolo c'erano 900mila euro per il danno da perdita del rapporto parentale e per il presunto danno patrimoniale.

