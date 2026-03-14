Guardistallo cittadinanza onoraria al presidente regionale Giani | Attestazione di affetto

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricevuto la cittadinanza onoraria nel comune di Guardistallo. La cerimonia si è svolta di recente e l’atto ufficiale è stato firmato dalle autorità locali. La nomina è stata annunciata pubblicamente e accompagnata da un discorso di ringraziamento da parte del presidente regionale. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato nominato cittadino onorario di Guardistallo. La cerimonia si è tenuta presso la sala del Consiglio comunale del paese pisano, oggi 14 marzo. A consegnare l'attestato al governatore è stato il sindaco Sandro Ceccarelli, che ha letto le motivazioni del provvedimento. Fra queste ci sono le iniziative intraprese per mantenere viva la memoria dei martiri del 29 giugno 1944; la cura delle residenze artistiche e musicali del teatro Marchionneschi; il ricordo e la valorizzazione dell'opera di tutela e recupero delle opere d'arte trafugate dall'Italia nel corso della seconda guerra mondiale condotta da Rodolfo Siviero, storico dell'arte nato a Guardistallo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Novara, cittadinanza onoraria al maestro Riccardo MutiSarà discussa nel prossimo consiglio comunale la proposta di dare la cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti, ma visto che è stata firmata da... Consiglio comunale: cittadinanza onoraria della Città di Brindisi al Prefetto Luigi CarnevaleBRINDISI - Con il voto unanime del Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Brindisi al Prefetto Luigi...