Consiglio comunale | cittadinanza onoraria della Città di Brindisi al Prefetto Luigi Carnevale

Il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al Prefetto Luigi Carnevale. La decisione è stata adottata nell’ultima seduta del 2025, tenutasi martedì 29 dicembre. La deliberazione riconosce l’impegno e il ruolo svolto dal Prefetto nel territorio, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale tra enti locali e autorità di pubblica sicurezza.

BRINDISI - Con il voto unanime del Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Brindisi al Prefetto Luigi Carnevale si è conclusa, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 dicembre 2025, l'ultima seduta dell'assise municipale del capoluogo per l'anno che sta.

