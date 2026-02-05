Presentazione del libro ' Predatori Sesso e violenza nelle mafie'

Domenica 8 febbraio alle 17.30, il Mondadori di Catania ospita la presentazione del libro di Celeste Costantino, ‘Predatori. Sesso e violenza nelle mafie’. L’autrice parlerà di come la violenza e il controllo si manifestano all’interno delle organizzazioni criminali, portando alla luce aspetti spesso nascosti. L’incontro è aperto a tutti coloro che vogliono capire meglio questi fenomeni e ascoltare le testimonianze raccolte dall’autrice.

Domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Catania per la presentazione del libro di Celeste Costantino dal titolo 'Predatori. Sesso e violenza nelle mafie'. Ingresso libero. Dialogheranno con l'autore Giorgia Landolfo, Claudia Fauzia, Elisa Bruno.

