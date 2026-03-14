grumello brucia palazzina comunale nove persone evacuate molti anziani

Nella notte tra giovedì e venerdì, una palazzina comunale a Grumello è stata interessata da un incendio. Nove persone sono state evacuate, tra cui molti anziani, e sette di loro sono state portate in ospedale per aver inalato fumo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.

L’INCENDIO. Il rogo si è sviluppato nella notte fra giovedì e ieri per cause in via di accertamento. In sette in ospedale per inalazione di fumo. Il sindaco: «Subito una sistemazione per gli sfollati». Momenti di grande paura nella notte tra giovedì 12 e ieri a Grumello del Monte, dove un incendio ha devastato una palazzina comunale in vicolo Benis, nel centro del paese. La struttura, costruita tra il 1700 e il 1800 e ristrutturata negli anni Settanta, ospita anziani e alloggi sociali. Nove persone sono state evacuate, sette delle quali accompagnate negli ospedali per inalazione di fumo. Nessuno è in gravi condizioni: cinque sono già state dimesse e hanno trovato sistemazione temporanea presso familiari, amici o nei locali della parrocchia e della Caritas. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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