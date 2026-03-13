Grumello del Monte incendio distrugge palazzina comunale in vicolo Benis | nove persone anziane messe in salvo - Foto e video

A Grumello del Monte un incendio si è sviluppato in una palazzina comunale di tre piani in vicolo Benis poco dopo le 2:30. Le fiamme hanno distrutto l’edificio, e nove persone anziane sono state messe in salvo, mentre sette di loro sono state trasportate in ospedale per controlli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

L’INCENDIO. Le fiamme divampate poco dopo le 2:30 in un edificio comunale di tre piani. Gli occupanti evacuati: sette anziani portati in ospedale per accertamenti. Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri. La palazzina è inagibile: il Comune si è attivato per trovare nuove soluzioni abitative. Nove persone sono state messe in salvo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo durante un incendio che ha devastato un edificio comunale di tre piani in vicolo Benis adibito a residenza per anziani a Grumello del Monte. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di evacuare tutti gli occupanti prima che le fiamme provocassero conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

