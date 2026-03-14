A Grosseto, nel quartiere di Porta Nuova, si è svolta una mattinata dedicata al confronto tra rappresentanti della Lega e i cittadini per sostenere il referendum sulla giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di esponenti del partito e di residenti interessati a discutere le questioni legate alla riforma. L’iniziativa si è concentrata sulla promozione del sì al referendum e sul dialogo diretto con la comunità.

A Grosseto, nel quartiere di Porta Nuova, si è tenuta una mattinata dedicata al confronto diretto tra la Lega e i cittadini per sostenere il referendum sulla giustizia. Il commissario regionale Andrea Crippa ha ribadito l'importanza del voto favorevole come strumento per cambiare il funzionamento della magistratura e superare le influenze delle correnti interne. L'iniziativa ha la partecipazione attiva dell'assessore alla mobilità Riccardo Megale, che ha sottolineato come il partito stia costrue . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: Crippa punta sul Sì per la giustizia e il rilancio

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