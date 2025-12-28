Commercialisti Napoli Nord la lista Corbello punta sul rilancio

A Aversa, è stata presentata la lista guidata da Francesco Corbello, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei commercialisti nel territorio di Napoli Nord. La lista si propone di promuovere aggregazione, competenze e innovazione, contribuendo allo sviluppo professionale e alla crescita economica locale. Un approccio mirato a valorizzare il contributo dei commercialisti nel contesto territoriale, con un occhio alle esigenze di mercato e alle sfide del settore.

Ad Aversa presentata la lista guidata da Francesco Corbello: aggregazione, competenze e innovazione per rafforzare il ruolo dei commercialisti nel territori. AVERSA – Un Ordine più propositivo, capace di incidere sul tessuto economico locale e di sostenere concretamente l'attività quotidiana dei professionisti. È questa la traiettoria indicata da Francesco Corbello, candidato alla presidenza dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, in occasione della presentazione ufficiale della lista e del programma elettorale. Corbello ha inquadrato la proposta partendo da un'analisi strutturale del territorio: «Napoli Nord presenta un rapporto molto elevato tra popolazione – oltre un milione di abitanti nel circondario – e numero di iscritti all'Ordine.

