kejelcha domina la boclassic con il record yeman crippa si conferma sul podio a bolzano

Yomif Kejelcha si è aggiudicato la BOclassic 2025, la tradizionale corsa di fine anno a Bolzano, stabilendo anche il nuovo record della manifestazione. Yeman Crippa conferma la propria posizione sul podio, evidenziando la qualità delle prestazioni in questa edizione. La gara, che ogni anno anima il centro di Bolzano, si conferma un appuntamento importante nel panorama delle competizioni di corsa su strada.

Yomif Kejelcha ha vinto la BOclassic 2025, la tradizionale Corsa di San Silvestro che anima il centro di Bolzano e che si è come sempre rivelato spettacolare. Il f uoriclasse etiope si era presentato con i favori del pronostico nel capoluogo altoatesino e ha fatto la differenza in due momenti ben precisi, piazzando un paio di micidiali accelerazioni c he hanno messo in difficoltà i propri avversari. Al sesto giro degli otto in programma (per un totale di dieci chilometri) ha tramortito il connazionale Telahun Haile Bekele e Yeman Crippa, poi ha contenuto il tentativo di reazione dell’altro etiope e ha fiaccato la resistenza nell’ultima tornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

