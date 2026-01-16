A Ferrara, nella serata del 16 gennaio 2026, si sono verificati cinque furti in altrettanti appartamenti nel giro di due ore. I ladri hanno colpito in rapida successione, sottraendo contanti e gioielli. Questi episodi continuano a preoccupare le frazioni, dove gli abitanti si trovano a fare i conti con un aumento di azioni criminali ripetute e in orari variabili.

Ferrara, 16 gennaio 2026 – Cinque furti in altrettanti appartamenti nel giro di nemmeno due ore. Un’altra serata da dimenticare per gli abitanti delle frazioni, da tempo ormai nel mirino dei ladri che colpiscono ‘in serie ’, anche in orario tardo pomeridiano. Stavolta a finire nel mirino sono state Aguscello, Quartesana e Cocomaro di Focomorto. In due casi i ladri sono fuggiti a mani vuote. In due casi, a quanto si apprende, i ladri sono fuggiti a mani vuote ma nei restanti tre si sono impossessati di denaro e gioielli. In un caso, addirittura, i malviventi hanno agito mentre i proprietari erano in casa, in un’altra stanza rispetto a quella colpita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica, 5 colpi in due ore: rubati contanti e gioielli

Leggi anche: Due furti in casa in una serata a Gorizia: rubati gioielli e soldi

Leggi anche: Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Furti a raffica, 5 colpi in due ore: rubati contanti e gioielli; Raffica di furti in appartamento a Novara nelle vacanze; Novara nel mirino dei ladri: raffica di furti negli appartamenti durante le vacanze; Raffica di furti, rapine e violenze a Piombino: due arresti - Chi sono.

Furti a raffica, 5 colpi in due ore: rubati contanti e gioielli - I malviventi hanno agito mercoledì ad Aguscello, Cocomaro e Quartesana, in tutti i casi si sono arrampicati fino al primo piano e hanno forzato le finestre. msn.com