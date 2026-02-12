Assalto al bar Hermana rubati contanti e slot

Una banda di ladri ha preso di mira il bar Hermana lungo la strada Statale a Porto Potenza. I malviventi hanno spaccato la porta d’ingresso, hanno portato via una slot machine e una macchinetta cambiamonete con dentro soldi ancora da stimare. Nessuno si è fatto male, ma il colpo è stato deciso e rapido. La polizia ha già avviato le indagini.

Una banda di malviventi ha assaltato il bar Hermana, lungo la strada Statale a Porto Potenza, spaccando l’entrata e portandosi via una slot machine e una macchinetta cambia soldi con dentro diverso denaro, ancora da quantificare. Da quanto emerge, sono tre i ladri immortalati dal sistema di videosorveglianza privata del locale. Sul fatto indagano adesso i carabinieri della caserma di Porto Potenza e quelli della Compagnia di Civitanova. Questo il colpo che si è consumato nella notte tra martedì e ieri. La banda è entrata in azione verso le 4.30. Per primo cosa i malfattori hanno manomesso la porta di ingresso, adoperando un piede di porco e altri attrezzi da scasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assalto al bar Hermana, rubati contanti e slot Approfondimenti su Bar Hermana Ladri al Bar Magic di Caravaggio: via contanti, microonde, televisore e alcolici Sequestrate slot illegali nel bar, multa da 33mila euro al titolare I carabinieri di Frignano, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato tre slot machine illegali in un bar di Villa di Briano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Las Vegas Casino Heist: Armed Robbers on the Run Ultime notizie su Bar Hermana Argomenti discussi: Assalto al bar Hermana, rubati contanti e slot; Banda assalta il bar Hermana: portati via slot e cambia soldi. Assalto al bar Hermana, rubati contanti e slotUna banda di malviventi ha assaltato il bar Hermana, lungo la strada Statale a Porto Potenza, spaccando l’entrata e ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.