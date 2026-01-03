grifone si torna in campo e dopo il match un aperitivo

Domenica si apre il girone di ritorno con una sfida al vertice tra Grosseto e Seravezza. La capolista, guidata da Paolo Indiani, affronta la seconda in classifica, allenata da Cristiano Masitto, in una partita che si preannuncia importante per le posizioni in classifica. Dopo il match, un aperitivo è l’occasione ideale per discutere dell’incontro e godersi un momento di relax.

CALCIO Il girone di ritorno, dunque, domenica si apre con un’autentica sfida al vertice. La capolista Grosseto, 44 punti, allenata da Paolo Indiani, riceve allo stadio "Zecchini" il Seravezza, 37 punti, allenata da mister Cristiano Masitto, squadra seconda in classifica. Per il team versiliese l’appuntamento in Maremma rappresenta l’ultimo treno per cercare di agganciare l’imprendibile avversario. Una curiosità. Il Seravezza ha vinto tutte le nove gare interne disputate nello stadio "Buon Riposo" nel girone d’andata. Il Grosseto, come è ormai noto, ha disputato un girone d’andata "meraviglioso" andando oltre le più rosee previsioni: il passato, però, è passato ed ora è tempo di guardare avanti perchè d’ora in poi, come si suol dire, i punti contano doppio e non c’è più possibilità di rimediare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

