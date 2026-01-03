Dopo le recenti novità societarie, con cambiamenti nella dirigenza, il focus torna sul campo. Domani il Livorno sarà avversario della squadra, in un clima di attesa che unisce l’attività sportiva alle voci di mercato. La stagione prosegue tra impegni ufficiali e rumors, mentre si preparano le prossime sfide e eventuali ulteriori sviluppi societari.

Dopo un’ ultima parte del 2025 che è stata caratterizzata da novità di peso specifico assoluto sul fronte societario, con il club che ha cambiato volto in alcuni ruoli dirigenziali, i riflettori si spostano nuovamente sul terreno di gioco, fermo restando eventuali, ulteriori cambiamenti nella società della famiglia Rizzo. Riprende il campionato e la squadra rossoverde sta ultimando la preparazione per la sfida con il Livorno (domani al "Liberati" ore 20.30). Per la prima volta non sarà disponibile Vallocchia, squalificato. Nell’odierna conferenza stampa di Fabio Liverani, alle ore 14.15 prima della rifinitura, avremo notizie aggiornate in merito ai calciatori che sono alle prese con qualche problema, vedi Capuano e Meccariello che ieri hanno lavorato a parte, ma anche relativamente alla linea che sarà adottata nella sessione invernale di mercato appena iniziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fere tra calcio giocato e rumors di mercato. Si torna in campo, domani arriva il Livorno

Leggi anche: Ascoli, domani si torna in campo: "Il Carpi? Giovani ed entusiasti"

Leggi anche: Domani fischio d’inizio alle 15. Cremonese tra record e sogni. Col Napoli è sfida campo-mercato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fere tra calcio giocato e rumors di mercato. Si torna in campo, domani arriva il Livorno; L’ex Bernardi dice addio al calcio giocato: “Ora un nuovo capitolo della vita”.

Fere tra calcio giocato e rumors di mercato. Si torna in campo, domani arriva il Livorno - Nasce “Bottega Rossoverde“ per appassionati dei cimeli della Ternana ... lanazione.it