Il Perugia si prepara a sfidare la Pianese in trasferta, con l’obiettivo di ripetere la vittoria dell’andata. Giovanni Tedesco, l’allenatore, chiede ai suoi di restare concentrati e di non sottovalutare l’avversario. “Grifo, non abbassiamo la guardia”, ha detto, sottolineando l’importanza di affrontare la partita passo dopo passo, senza guardare troppo avanti. La squadra lavora sodo in vista di un match che può essere decisivo per mantenere la corsa ai tre punti.

Gara dopo gara, step by step, senza guardare troppo oltre. Giovanni Tedesco si è imposto di pensare ad un ostacolo alla volta. Dopo aver superato quello di San Benedetto del Tronto, il Perugia confida di dare seguito nell’ostico impegno di questa sera sul campo della Pianese. Il tempo per lavorare è stato poco "quando vinci, lavori meglio. Ma questo non ci deve fare abbassare la guardia", spiega Tedesco alla vigilia del match. "La Pianese è avversario difficile e complicato sotto ogni punto di vista e noi dobbiamo tenere alta la tensione. È una squadra da prendere con le molle, che fa dell’ organizzazione difensiva la sua arma migliore, concede poco, non dobbiamo sbagliare passaggi, dovremo essere perfetti dal punto di vista del palleggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Perugia tenta il bis in casa della Pianese . Tedesco: "Grifo, non abbassiamo la guardia"

