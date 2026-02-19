La rivoluzione ’umbra’ Giotto e San Francesco

Il nome di Giotto e di San Francesco è collegato a un evento storico avvenuto alla fine del XIII secolo, quando il loro incontro cambiò profondamente l’arte. Questa fase rivoluzionaria nacque dall’ispirazione del santo e dal talento del pittore, che diede vita a nuove tecniche di rappresentazione. L’obiettivo era catturare la spiritualità in modo più realistico e coinvolgente. La mostra ricostruisce quel momento cruciale, con dipinti e schizzi originali, per far rivivere quella straordinaria svolta artistica.

Una straordinaria operazione corale per raccontare quel momento epocale, sul finire del XIII secolo, in cui il carisma di Francesco incontra il genio di Giotto per dar vita a una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. L' Umbria unisce le sue forze, pubbliche e private, per celebrare l'ottavo centenario della morte del Poverello con un grande evento espositivo, " Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell'Umbria del Trecento " che dal 14 marzo al 14 giugno si terrà alla Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia e che ieri è stato presentato a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura.