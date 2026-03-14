Grande festa per i 50 anni del Picchio Rosso

Si è celebrato il cinquantesimo anniversario del Picchio Rosso, un locale che nasce dall’idea di un imprenditore e si afferma come punto di riferimento del divertimento in Italia. Fin dalla sua apertura negli anni Settanta, il locale ha attirato un pubblico vario, diventando un simbolo della scena notturna e delle emozioni condivise tra generazioni diverse. La festa ha riunito numerosi partecipanti e appassionati del luogo.

In principio fu il sogno di un imprenditore visionario come Mario Boni poi, il Picchio Rosso è diventato uno dei simboli del divertimento giovanile, e non solo giovanile, in un’Italia, quella degli anni Settanta e Ottanta, in cui tutto sembrava possibile. Oggi che il Picchio, chiuso alla fine degli anni Novanta e demolito, non c’è più, e non c’è più nemmeno Mario Boni, scomparso nell’ottobre di tre anni fa, la leggenda però resta, e ne restano i simboli e la memoria. Così, non è un caso che l’Amministrazione comunale e gli organizzatori abbiano presentato proprio ieri – correva il 50mo anniversario dell’inaugurazione dello storico locale, avvenuta il 13 marzo 1976 – l’evento ‘Remember Picchio Rosso 2026’ con il quale Formigine celebrerà, il prossimo 24 maggio, i 50 anni del ‘Picchio’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grande festa per i 50 anni del Picchio Rosso Articoli correlati Mezzo secolo fa nasceva l'epopea del Picchio Rosso, un grande evento per celebrarloIl 24 maggio al parco Campani si terrà un evento musicale per ricordare la storica discoteca che ha segnato un'epoca nel mondo dell'intrattenimento... Le foto del meraviglioso picchio nero, il più grande picchio d’Europa: “Il maschio ama farsi notare”Il picchio nero è un uccello che in Italia è diffuso principalmente nelle zone montuose del nord, mentre popolazioni sparse si trovano sugli... Saya pensiun dari Wall Street pada usia 18 tahun, balas dendam untuk ayah saya!#cdrama#emosi Contenuti utili per approfondire Picchio Rosso Temi più discussi: Grande festa per i 50 anni del Picchio Rosso; PICCHIO ROSSO, LA FESTA PER I 50 ANNI DALLA NASCITA DELLA DISCOTECA; Cinquant’anni di Picchio Rosso: il 24 maggio al parco Campani un grande evento per celebrare la discoteca; Mezzo secolo fa nasceva l'epopea del Picchio Rosso, un grande evento per celebrarlo. PICCHIO ROSSO, LA FESTA PER I 50 ANNI DALLA NASCITA DELLA DISCOTECANel video l’intervista a: – Mario Gariffi, genero di Mario Boni, fondatore del Picchio Rosso – Elisa Parenti, sindaca di Formigine – Luca Zanarini, dj Esattamente 50 anni fa, il 13 marzo 1976, a Formi ... tvqui.it Cinquant’anni di Picchio Rosso: il 24 maggio al parco Campani un grande evento per celebrare la discotecaIl 13 marzo non è una data come le altre per Formigine. Cinquant’anni fa, nel 1976, nasceva il Picchio Rosso, una realtà destinata a scavalcare i confini provinciali per diventare un’icona del costume ... sassuolo2000.it “ Vi racconto una storiella, …che in molti non conoscono , tanti anni fa ( ma tanti ) organizzai ( avevo 20 anni , la prima festa degli studenti ( forse della storia ) al Picchio Rosso Fan Club - allora c’era Ricco come direttore e #Mauro Marchi , come direttore artisti - facebook.com facebook