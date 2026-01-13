Le foto del meraviglioso picchio nero il più grande picchio d'Europa | Il maschio ama farsi notare

Il picchio nero, il più grande tra i picchi d'Europa, è presente principalmente nelle aree montuose del nord Italia e sugli Appennini. Questo uccello si distingue per il suo aspetto imponente e il comportamento discreto. Le foto che lo ritraggono spesso evidenziano il suo carattere riservato, anche se il maschio tende a farsi notare di più. Una specie affascinante, simbolo della biodiversità delle zone montane italiane.

Il picchio nero è un uccello che in Italia è diffuso principalmente nelle zone montuose del nord, mentre popolazioni sparse si trovano sugli Appennini. Nel nostro Paese si contano soltanto tra le 1.300 e le 3.700 coppie. È il più grande picchio del Vecchio Continente ed è bellissimo, come mostrano le splendide immagini della fotografa naturalista Claudia Mai.

