Granchio blu | dal pericolo alla risorsa per il Molise

La costa molisana sta per cambiare rotta, passando da una presenza indesiderata di granchi blu a un'opportunità di sviluppo economico. Il progetto CraBoost mira a sfruttare questa specie, considerata un problema ambientale, per creare nuove risorse nel settore della pesca e dell’alimentazione. Questa iniziativa coinvolge enti pubblici e privati che collaborano per valorizzare il granchio blu nel territorio.

La costa molisana sta per trasformare una minaccia ecologica in un motore economico grazie al progetto CraBoost. Questa iniziativa transfrontaliera, che coinvolge Italia, Albania e Montenegro, mira a gestire la diffusione del granchio blu creando nuove filiere produttive. La presentazione ufficiale è avvenuta presso l’Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Termoli, dove il Gal Mare Molise Costiero ha illustrato come la cooperazione internazionale possa risolvere il problema delle specie invasive. Il cuore della strategia risiede nel passaggio da una visione puramente difensiva a una logica di sfruttamento sostenibile. Il granchio blu,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Granchio blu: dal pericolo alla risorsa per il Molise Articoli correlati Granchio blu, Regione Campania avvia il monitoraggioTempo di lettura: 2 minuti “Un’azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di... Pescherie tra luci e ombre: "Bene, ma c’è il granchio blu"Un periodo di festività con il segno più per le pescherie, ma sullo sfondo non ci si dimentica dell’emergenza del ‘granchio blu’. Tutto quello che riguarda Granchio blu dal pericolo alla risorsa... Argomenti discussi: Il granchio blu si è adattato e mette a rischio l’ecosistema della pesca. Il granchio blu avanza senza sosta, a Orbetello 5 volte di piùContinua senza sosta l'emergenza del granchio blu, che causa devastazioni negli allevamenti delle poche vongole rimaste non solo al Nord, epicentro dell'invasione, ma anche nelle zone del Centro. Il ... ansa.it Granchio blu, da minaccia a opportunità con progetto CraBoost(ANSA) - TERMOLI, 13 MAR - Affrontare la diffusione del granchio blu nel Mediterraneo trasformando una minaccia ambientale in un'opportunità di sviluppo per le comunità costiere: è la sfida di CraBoo ... msn.com