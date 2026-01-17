Pescherie tra luci e ombre | Bene ma c’è il granchio blu

Durante le festività, le pescherie registrano un incremento nelle vendite, segnando un segno positivo nel settore. Tuttavia, questa fase è accompagnata dalla crescente preoccupazione per il diffondersi del ‘granchio blu’, un fenomeno che mette in discussione la sostenibilità delle risorse marine e richiede attenzione sia ai consumatori che agli operatori del settore.

Un periodo di festività con il segno più per le pescherie, ma sullo sfondo non ci si dimentica dell’emergenza del ‘ granchio blu ’. A Porto Garibaldi ‘lungo canale’, da sempre è teatro di attracco delle molte barche di pescatori, tra questi diversi, al ‘ritorno’ dalla pesca in mare, allestiscono banchi con la vendita del pesce, altri lo scaricano per i fornitori e pescherie del territorio o in partenza per altri locali. Lungo la via Matteotti Simone Carli, neo presidente di Tecnopesca, è al lavoro per sistemare la barca dopo una mattinata di pesca. La sua nomina è arrivata dopo quella di Cristian Pappi, presidente e contabile di una delle più antiche coop di Comacchio è sparito lasciando un buco ingente, c’è chi dice siano 500mila euro, forse di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

