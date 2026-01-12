Premi speciali e meriti sportivi al Galà dello Sport di Poppi

Il Galà dello Sport di Poppi ha celebrato i premi speciali e i meriti degli atleti, sottolineando i valori fondamentali dello sport come fratellanza, rispetto e comunità. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e riconoscimento, arricchito dalla presenza di Federica Lisi Bovolenta, che ha portato il suo messaggio di ispirazione. Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare l’impegno degli atleti locali.

"Una bellissima festa che ci ha unito nei valori dello sport: fratellanza, rispetto, comunità. Ringrazio Federica Lisi Bovolenta per i suoi messaggi e per averci onorato della sua presenza. Ieri è stata l'occasione per stringere un altro importante patto di amicizia e collaborazione futura con.

