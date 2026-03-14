Gp F1 a rischio | 115 milioni in gioco per sicurezza

Il Gran Premio di Formula 1 potrebbe essere cancellato a causa delle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente, che mettono in discussione due eventi programmati per aprile. La sicurezza è al centro delle preoccupazioni e le autorità stanno valutando le conseguenze di questa situazione. Sono coinvolti 115 milioni di euro in rischi legati alla possibile cancellazione delle gare.

La stabilità del calendario della Formula 1 subisce una scossa improvvisa mentre le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente minacciano di cancellare due appuntamenti cruciali previsti per aprile. Il Gran Premio del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita, fissati rispettivamente per il 12 e il 19 aprile, rischiano l’annullamento definitivo a causa dei pericoli legati al conflitto in corso nella regione iraniana. Mentre la sicurezza di team e piloti rimane la priorità assoluta, si aprono scenari complessi sui costi e sulle possibilità di recupero delle gare mancate più avanti nella stagione. Il peso economico degli annullamenti e la logica contrattuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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