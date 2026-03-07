F1 Russell pole Antonelli secondo Ferrari bene Leclerc 4° Hamilton 7°

Nella prima sessione di qualifiche della nuova stagione di Formula 1, il pilota britannico ha conquistato la pole position, mentre il pilota italiano si è piazzato secondo. La Ferrari ha mostrato una buona performance, con il pilota monegasco che ha ottenuto il quarto tempo. Hamilton si è classificato settimo, mentre il team ha visto alcune difficoltà nel confronto con gli altri. La sessione si è svolta all’Albert Park di Melbourne.

L’inglese della Mercedes domina le qualifiche a Melbourne ma è l’italiano ad impressionare dopo un botto nelle libere. Il monegasco beffato da Hadjar nel Q3, Verstappen subito fuori Le prime qualifiche della nuova stagione di Formula 1 non hanno certo deluso i tifosi che si sono svegliati presto per seguire l’azione all’Albert Park di Melbourne. Confermando una superiorità già vista nelle libere, la prima fila sarà occupata dalle due Mercedes di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese, finito nelle barriere nelle libere della mattina, riesce a partecipare alle qualifiche grazie alla bandiera rossa causata dall’incidente che ha eliminato subito Max Verstappen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, Russell pole, Antonelli secondo. Ferrari bene, Leclerc 4°, Hamilton 7° F1 Australia: super Mercedes! Pole Russell su Antonelli. Ferrari, Leclerc 4°Dominio delle Frecce d'argento nelle prime qualifiche del 2026: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari di Leclerc. Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: Russell in pole, bene Antonelli. Ferrari impalpabile, Verstappen 20°!Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Ranking EVERY 2026 Formula 1 Driver's Junior Career! Una raccolta di contenuti su Russell pole. Temi più discussi: F1: Australia; Russell in pole, prima fila con Antonelli, Verstappen contro le barriere; F1, GP Australia: prima fila tutta Mercedes con Russell in pole e Antonelli al suo fianco; F1, qualifiche Gp d'Australia: Russell in pole, Leclerc quarto. HIGHLIGHTS; La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto. F1: Australia; Russell in pole, prima fila con Antonelli, Verstappen contro le barriereGeorge Russell con la Mercedes ha ottenuto la pole position del GP d'Australia, gara che domani apre il Mondiale di F1 2026. In prima fila partirà anche la seconda Mercedes, guidata da Kimi Antonelli. ansa.it F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con FerrariGeorge Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico oggi 7 marzo è il più veloce nelle qualifiche di Melbourne ... adnkronos.com Come da attese Mercedes sugli scudi con pole Russell e secondo crono Antonelli (che vedremo se sarà penalizzato per l’unsafe release causa soffiatori dimenticati o verrà comminata una multa alla squadra). Gran colpo di Hadjar, terzo, bravo! Prima menzio x.com George Russell vola in Australia: pole position per il pilota Mercedes davanti a Kimi Antonelli! Ferrari giù dal podio con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton settimo. Chi vincerà il GP di Melbourne - facebook.com facebook