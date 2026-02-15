Margot Robbie ha sfoggiato acconciature diverse e originali durante un evento, attirando l’attenzione dei fotografi. L’attrice ha scelto stili che spaziano dagli chignon futuristici alle onde morbide, passando per treccine retrò e look più sensuali ispirati a “Cime tempestose”. Un esempio concreto è stato il suo hairstyle con ciocche spettinate che ha fatto il giro dei social.

Dagli chignon spaziali alle onde caramello, dalle treccine Seventies fino alle acconciature da bombshell, per arrivare alle acconciature romantiche sfoggiate in Cime tempestose. L'attrice australiana è un compendio di hairlook fa-vo-lo-si d'amare in modo travolgente +++dropcap Non solo Heathcliff in Cime tempestose: siamo tutte innamorati di Margot Robbie. E della sua meravigliosa chioma, dentro e fuori lo schermo. Per cui se siete inguaribili romantiche, oppure hair addicted, o, ancora, innamoratissime di Jacob Elordi, non c'è scusa. Prenotate un posto in sala per assistere alla versione, rivisitata, firmata Emerald Fennel del celebre libro Wuthering Hights di Emily Brontë del 1847 che porta davanti ai nostri occhi l’amore contrastato e impetuoso più famoso della storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Margot Robbie e le sue chiome «tempestose»

Margot Robbie si fa notare con acconciature che richiamano le emozioni del film

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.