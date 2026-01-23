Golf l’americano Reed balza al comando del Dubai Desert Classic a metà gara bene Francesco Molinari ed Andrea Pavan

Al Dubai Desert Classic, Patrick Reed si situa al primo posto a metà gara, mostrando un buon andamento. Tra gli italiani, Francesco Molinari e Andrea Pavan si mantengono competitivi, contribuendo a un torneo aperto e senza sorprese. I professionisti del DP World Tour proseguono con impegno la loro sfida, offrendo agli appassionati un torneo equilibrato e interessante.

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Dubai Desert Classic (montepremi 9 milioni di dollari), evento nato nel 1989 che caratterizza l'inizio dell'anno solare. Dopo 36 buche l'americano Patrick Reed balza in vetta alla classifica. Il battistrada guida con lo score di -9 (135 colpi) e vanta una lunghezza di margine sull'inglese Andy Sullivan. Al terzo posto con il punteggio di -7 troviamo Francesco Molinari ed Andrea Pavan, che continuano a ben figurare nel torneo emiratino. Il veterano torinese non va oltre il par di giornata rimanendo in ogni caso nelle zone altissime della leaderboard.

