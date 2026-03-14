Golf car a Roma protestano anche gli ncc | Fanno concorrenza sleale vanno sequestrate

A Roma, gli NCC hanno manifestato contro l’uso delle golf car, accusandole di creare concorrenza sleale. I rappresentanti del settore chiedono che vengano sequestrate. La protesta si aggiunge ad altre iniziative di chi chiede interventi da parte del Comune per limitare la circolazione di questi veicoli nella capitale. La questione riguarda l’accesso e l’uso delle golf car in città.

Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, spiega a RomaToday quello che potrebbe fare il Comune di Roma per arginare il fenomeno dei mezzi turistici elettrici che si vedono in città Una nuova voce si aggiunge a chi vorrebbe, da parte del Comune di Roma, un intervento per limitare l’utilizzo delle golf car in città. Dopo tassisti e guide turistiche, questa volta sono gli ncc ad alzare a chiedere al Campidoglio soluzioni drastiche per cancellare quello che, secondo gli autisti, è “a tutti gli effetti concorrenza sleale”. A parlare è Francesco Artusa, presidente di “Sistema Trasporti” la più grande associazione di ncc in Italia. “Anche... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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