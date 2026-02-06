Mobilitazione Coldiretti a Roma in difesa olio italiano | C' è concorrenza sleale perso 35% valore – Il video

A Roma, Coldiretti ha organizzato una nuova manifestazione per difendere l’olio italiano. Centinaia di agricoltori e produttori sono scesi in strada per protestare contro la concorrenza sleale e la perdita di valore del settore, che si aggira intorno al 35 per cento. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle difficoltà che affrontano le imprese locali, colpite dalla crisi e dalla presenza di prodotti stranieri a basso costo. La manifestazione si è svolta in centro città, con manifestanti che hanno fatto sentire la loro voce per proteggere il vero

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Si è tenuta a Roma la nuova tappa della mobilitazione della Coldiretti in difesa del Made in Italy, con un particolare focus sull'olio. Coldiretti denuncia l'aumento delle importazioni extra Ue di olio e nocciole, che deprimono i prezzi, aumentano il rischio frodi e mettono in crisi le imprese agricole italiane, chiedendo più controlli, trasparenza sull'origine e lo stop alle norme che "italianizzano" prodotti stranieri. Presenti all'evento il presidente Prandini e il presidente di Coldiretti Lazio Granieri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

