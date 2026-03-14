Goggia e Zenere nelle 10 a metà del gigante di Are Guida Rast Della Mea fatica

Nella seconda manche del gigante di Are, Camille Rast guida con 11 centesimi di vantaggio su Julia Scheib, che si mantiene molto vicina. Goggia e Zenere si trovano a metà gara tra le prime dieci posizioni. La gara vede in pista diverse atlete in lotta per la vittoria, mentre Rast e Scheib sono le principali contendenti per la coppa di specialità. La gara è ancora aperta e molto combattuta.

Sarà un duello serratissimo tra Camille Rast e Julia Scheib nella seconda manche del gigante di Are. La svizzera è al comando a metà gara, ma con solo 11 centesimi di vantaggio sull’austriaca, che marca strettissima l’elvetica, essendo la sua unica rivale nella corsa alla coppa di specialità. Rast e Scheib con una gara abbastanza simile e molto vicine, mentre già si alza un po’ di più il ritardo dell’americana Paula Moltzan, che si trova al terzo posto con 56 centesimi di ritardo dalla vetta. Quarta la neozelandese Alice Robinson (+0.60), che ha commesso un errore proprio sul dosso finale, perdendo quasi quattro decimi. Il distacco sale sopra il secondo dal quinto posto della croata Zrinka Ljutic (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Goggia e Zenere nelle 10 a metà del gigante di Are. Guida Rast, Della Mea fatica Articoli correlati Camille Rast guida il complesso gigante di Kranjska Gora. Bene Della Mea, fatica GoggiaCamille Rast è entrata in una nuova dimensione in gigante e lo dimostra anche nella prima manche di Kranjska Gora. LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Goggia in top 10! Della Mea fatica, Rast in testa! Attesa per Pirovano e le altre azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11. Una selezione di notizie su Guida Rast Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Della Mea mina vagante, torna Pirovano; LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Elena Curtoni torna a vincere, pazzesco podio per Zenere! Goggia perde punti in classifica; LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: COLPO DOPPIO! Laura Pirovano vince ancora per 0.01 e balza in testa alla classifica!; LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!. LIVE Gigante donne a Are: guida Rast, Goggia ottava davanti a Zenere. Della Mea in ritardo?B+#^u0004K?B?ou0018u001fO??u0002y8???34??2E??Mu0013u001cu001c?u0011 u0011u001ah?~?;?]Jyie?NV???? [4?J???%?P&?K?*NV??Yb|yq??T??fq?R?H?_?u0014? {u001a?`#?/????9~?6?????j?>?X??1u0017?DBu0015?? yRu000 ... gazzetta.it LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Goggia in top 10! Della Mea fatica, Rast in testa! Attesa per Pirovano e le altre azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ... oasport.it Dimentica i poster. Dimentica le magliette. Il vero Bob Marley non si trova nei negozi di souvenir. Si trova a Nine Miles, nella casa dove è nato, nel mausoleo dove riposa, nelle storie che solo una guida rasta sa raccontare sottovoce. C'è un posto in Giam - facebook.com facebook