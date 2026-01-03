Camille Rast guida il complesso gigante di Kranjska Gora Bene Della Mea fatica Goggia
Camille Rast guida il complesso di Kranjska Gora con una prestazione solida nel gigante, evidenziando un buon stato di forma. Bene Della Mea e Goggia continuano a lavorare con impegno, affrontando le competizioni con costanza. Nella prima manche di Kranjska Gora, Rast conferma le sue capacità, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime sfide del circuito.
Camille Rast è entrata in una nuova dimensione in gigante e lo dimostra anche nella prima manche di Kranjska Gora. Sulla Podkoren la svizzera ha chiuso con il miglior tempo a metà gara, gestendo al meglio un tracciato decisamente complicato e molto angolato e facendo la differenza soprattutto nella prima parte. Rast al comando, ma la sfida per la vittoria è apertissima, visto che i distacchi tra le prime cinque sono abbastanza ravvicinati. Per i colori azzurri una buona prima manche per Lara Della Mea, mentre grandi difficoltà per Sofia Goggia. Dunque Rast in prima posizione con 33 centesimi di vantaggio sull’americana Paula Moltzan, che ha perso oltre tre decimi al primo intermedio, facendo poi gara pari con l’elvetica. 🔗 Leggi su Oasport.it
