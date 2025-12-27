Orientamento l’80% degli studenti che ha seguito i consigli dei docenti supera il primo anno delle superiori
Nel passaggio dalla scuola media alle superiori, i dati forniti dalla Provincia di Brescia per il 20242025 (divulgati da primabrescia.it a cura di Veronica Crescente ) segnalano tendenze ricorrenti. Le informazioni arrivano dal progetto provinciale per l’Orientamento, attivo dal 2015 e sviluppato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e le scuole locali. In dieci anni ha coinvolto oltre 130.000 studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
