Iran Trump corre ai ripari | 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche

L’amministrazione Trump ha comunicato che dalla Strategic Petroleum Reserve verranno liberati 172 milioni di barili di greggio a partire dalla prossima settimana. Questa decisione arriva in risposta all’aumento del prezzo del petrolio, che si è verificato dopo l’attacco israeliano-americano all’Iran. La mossa mira a stabilizzare i mercati energetici e a ridurre le tensioni sui prezzi del greggio.

L’amministrazione Trump ha annunciato che, a partire dalla settimana prossima, sbloccherà 172 milioni di barili di greggio dalla Strategic Petroleum Reserve: la mossa intende chiaramente contrastare l’aumento del prezzo del petrolio, verificatosi a seguito dell’attacco israelo-americano all’Iran. D’altronde, quello petrolifero è il principale nodo che l’inquilino della Casa Bianca ha necessità di sciogliere. Da una parte, il Wall Street Journal ha riferito che vari consiglieri del presidente lo stanno esortando a chiudere celermente il conflitto con Teheran, essendo sempre più preoccupati per l’incremento del prezzo della benzina negli Stati Uniti: un fattore, questo, che potrebbe pesare negativamente sul Partito repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato. 🔗 Leggi su Panorama.it

