Gli stati della Iea sbloccano le riserve strategiche di petrolio a causa della guerra

Gli stati membri dell’Agenzia internazionale dell’energia hanno deciso di sbloccare le riserve strategiche di petrolio a causa della guerra. La decisione è stata presa l’11 marzo e riguarda la liberazione di una quantità significativa di riserve per affrontare le recenti tensioni sul mercato energetico. La misura mira a stabilizzare i prezzi e garantire l’approvvigionamento di petrolio nelle prossime settimane.

"I paesi della Iea metteranno sul mercato 400 milioni di barili di petrolio per compensare le carenze dovute alla chiusura di fatto dello stretto di Hormuz", ha annunciato Fatih Birol, il direttore esecutivo dell'agenzia. La decisione, presa all'unanimità, rappresenta il più massiccio ricorso alle riserve strategiche di petrolio nella storia della Iea. In precedenza, il Giappone e la Germania avevano già annunciato che avrebbero attinto alle loro riserve strategiche. "I 400 milioni di barili sbloccati equivalgono a circa venti giorni di commercio di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in apertura della riunione del G7.