Albergatori alla Stazione Marittima di Napoli c’è HospitalitySud | ecco il programma

L’evento HospitalitySud si svolge alla Stazione Marittima di Napoli, dove giovedì 19 e venerdì 20 febbraio si tiene la settima edizione, attirando albergatori e operatori del settore. La manifestazione nasce per mettere in contatto titolari, manager e consulenti di strutture ricettive di ogni tipo, dall’hotel al bed & breakfast, e coinvolge anche aziende di forniture e servizi per il turismo. Quest’anno, tra i partecipanti si conta anche un’ampia presenza di rappresentanti di resort e agriturismi, pronti a scoprire le novità del mercato.

Alla Stazione Marittima di Napoli la settima edizione di HospitalitySud, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, una occasione di incontro professionale con titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza per le aziende che si occupano di forniture e di servizi. La conferenza di apertura, giovedì 19 febbraio alle 10, moderata dal Direttore de Il Mattino Vincenzo Di Vincenzo, si aprirà con i saluti di Teresa Armato Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Comune di Napoli e Ugo Picarelli Fondatore e Direttore HospitalitySud e la presentazione della ricerca “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese” a cura di SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del Gruppo Intesa Sanpaolo; interverranno Costanzo Jannotti Pecci Presidente Unione Industriali Napoli, Costanzo Iaccarino Presidente Federalberghi Campania, Vincenzo Schiavo Presidente Confesercenti Campania e, a seguire, Napoli Salerno Airports Gesac SpA e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

