Energia Cna | Le bollette sono un’emergenza Su micro e piccole imprese un peso sproporzionato degli oneri di sistema

Da lopinionista.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cna afferma che le bollette energetiche rappresentano un’emergenza, perché gravano eccessivamente sulle micro e piccole imprese. La causa principale sta negli alti oneri di sistema, che incidono sui costi finali dell’energia. Questo peso sproporzionato si traduce in difficoltà reali per molte aziende di piccole dimensioni, che faticano a rimanere competitive sul mercato. La situazione si aggrava soprattutto durante i mesi più freddi, quando i consumi energetici aumentano.

ROMA – “Ridurre in modo strutturale e rapidamente i costi energetici è essenziale per la competitività del tessuto produttivo e in particolare per la platea delle micro e piccole imprese”. È quanto sottolinea CNA condividendo le parole del Presidente del Consiglio in vista del vertice europeo, secondo cui i prezzi dell’energia rappresentano una priorità. La Confederazione ricorda che in Italia il peso delle bollette è ben superiore alla media europea con punte del 50-60% rispetto a Paesi come Francia e Spagna e le piccole imprese sopportano un costo dell’energia che supera di tre volte quello delle energivore per effetto di un sistema non equo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

energia cna le bollette sono un8217emergenza su micro e piccole imprese un peso sproporzionato degli oneri di sistema

© Lopinionista.it - Energia, Cna: “Le bollette sono un’emergenza. Su micro e piccole imprese un peso sproporzionato degli oneri di sistema”

Confartigianato rilancia l'allarme: "Fisco, energia e burocrazia frenano le micro e piccole imprese"

Caro energia, Nocentini (Confartigianato): “Così si penalizzano micro e piccole imprese”

Confartigianato di Arezzo critica il Decreto Energia, sottolineando che le nuove regole penalizzano le micro e piccole imprese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cna, emergenza bollette, su micro e piccole imprese un peso sproporzionato.

energia cna le bolletteCna, emergenza bollette, su micro e piccole imprese un peso sproporzionatoRidurre in modo strutturale e rapidamente i costi energetici è essenziale per la competitività del tessuto produttivo e in particolare per la platea delle micro e piccole imprese. (ANSA) ... ansa.it

energia cna le bolletteDecreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare le spese di famiglie e imprese. Tutte le misureDecreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.