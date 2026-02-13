Energia Cna | Le bollette sono un’emergenza Su micro e piccole imprese un peso sproporzionato degli oneri di sistema

La Cna afferma che le bollette energetiche rappresentano un’emergenza, perché gravano eccessivamente sulle micro e piccole imprese. La causa principale sta negli alti oneri di sistema, che incidono sui costi finali dell’energia. Questo peso sproporzionato si traduce in difficoltà reali per molte aziende di piccole dimensioni, che faticano a rimanere competitive sul mercato. La situazione si aggrava soprattutto durante i mesi più freddi, quando i consumi energetici aumentano.

ROMA – “Ridurre in modo strutturale e rapidamente i costi energetici è essenziale per la competitività del tessuto produttivo e in particolare per la platea delle micro e piccole imprese”. È quanto sottolinea CNA condividendo le parole del Presidente del Consiglio in vista del vertice europeo, secondo cui i prezzi dell’energia rappresentano una priorità. La Confederazione ricorda che in Italia il peso delle bollette è ben superiore alla media europea con punte del 50-60% rispetto a Paesi come Francia e Spagna e le piccole imprese sopportano un costo dell’energia che supera di tre volte quello delle energivore per effetto di un sistema non equo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Confartigianato di Arezzo critica il Decreto Energia, sottolineando che le nuove regole penalizzano le micro e piccole imprese.

