Pet therapy e rifugio per animali | la riconversione del fabbricato confiscato alla criminalità

A Trepuzzi, un vecchio fabbricato confiscato alla criminalità sta per essere riconvertito in un rifugio per animali e un centro di pet therapy. Dopo anni di abbandono, i lavori sono quasi terminati e l’obiettivo è offrire un luogo di recupero e accoglienza per gli animali, ma anche uno spazio dedicato alle persone che cercano sostegno attraverso il contatto con gli animali. La comunità aspetta con entusiasmo l’apertura di questa struttura che, una volta finita, diventerà un punto di riferimento per il benessere sociale.

TREPUZZI – Strappato alle mani sporche della criminalità e ora pronto a essere completato e utilizzato ai fini sociali e a servizio della comunità. Grazie a un finanziamento pari a un milione di euro destinato al Comune di Trepuzzi si potrà procedere a un intervento di recupero di un fabbricato.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Pet therapy “Qua la zampa, Montedomini”: alla scoperta dei progetti di pet therapy Il 12 dicembre 2025 si parla di “Qua la zampa, Montedomini!”, un evento dedicato ai progetti di pet therapy a Firenze. Quando lo sport diventa cura: Stracesena dona 17mila euro alla Pediatria per la Pet Therapy La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pet therapy Argomenti discussi: La Lega Antivivisezione diffida il Comune di Nibbiola: fermato l'abbattimento dei piccioni. Pet therapy e rifugio per animali: la riconversione del fabbricato confiscato alla criminalitàGrazie ai fondi per un milione di euro ottenuti dall’avviso pubblico Puglia Beni Comuni l’amministrazione comunale di Trepuzzi potrà completare l’immobile rustico in località Imbrogni e destinarlo a ... lecceprima.it Pet-therapy per donne vittime di violenza con la golden-retriever Ginevra e la coniglietta VivienneGinevra, una dolcissima femmina di golden retriever, e la mite e affettuosa coniglietta ariete nana Vivienne sono le co-terapeute di un progetto pilota in Italia di pet therapy (interventi assistiti c ... genova.repubblica.it TREVISO | IL DIRETTORE GENERALE BENAZZI: «APPROVIAMO LA PET THERAPY, MA CI SONO REGOLE» Ecco la risposta del DG Francesco Benazzi che nei giorni scorsi ha incontrato la coppia ribadendo le regole dell’ospedale. - Clicca qui video e artic - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.