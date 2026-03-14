Giustizia referendum e tensioni nel centrodestra | Avellino tra dibattito e strategie elettorali

Al Carcere Borbonico il confronto sui quesiti referendari promosso da FdI, mentre i retroscena politici agitano la coalizione in vista delle amministrative Il tema scelto per inaugurare il ciclo di incontri è stato il referendum sulla giustizia, con un confronto aperto tra le ragioni del sì e quelle del no, moderato dal giornalista Marco Demarco. I saluti istituzionali sono stati portati da Modestino Maria Iandoli, coordinatore comunale di FdI Avellino; dall'onorevole Gianfranco Rotondi, vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Gruppo FdI alla Camera dei Deputati; e dalla senatrice Giulia Cosenza, vicepresidente della Commissione Cultura, Patrimonio Culturale e Istruzione Pubblica del Gruppo FdI al Senato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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