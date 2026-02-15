Referendum giustizia | Pesaro nel mirino scontro tra sindaco e avvocato infiamma il dibattito nazionale

Il sindaco di Pesaro ha preso posizione contro un avvocato locale, scatenando un acceso confronto che ha attirato l’attenzione nazionale sul referendum giustizia. La disputa è scoppiata dopo che l’avvocato ha criticato pubblicamente le proposte di modifica, accusandole di compromettere l’indipendenza dei giudici. Pesaro diventa così protagonista di un dibattito più ampio, che coinvolge anche altre città italiane.

Pesaro al centro del dibattito sul referendum: scontro tra sindaco e avvocato infiamma la campagna elettorale. Pesaro è diventata il palcoscenico di una vivace polemica legata al referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Al centro dello scontro, il sindaco Andrea Biancani e l'avvocato Gherardo Saragoni Lunghi, in seguito alle dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri sui sostenitori del "sì". La discussione ha acceso un dibattito sui social media e ha riportato all'attenzione nazionale le divisioni che attraversano il mondo legale e politico italiano. Il sostegno del sindaco e la reazione dell'avvocato.

Il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere si fa sempre più acceso.

La vicenda a Baricella diventa subito un caso.

