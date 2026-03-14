Nella mattinata di oggi, Giuseppe Riso, fondatore della GR Sports, ha rilasciato un’intervista a Calcio e Finanza in cui ha parlato della situazione attuale del calciomercato internazionale. Durante l’intervista, Riso ha commentato anche le prestazioni di Bryan Cristante, definendolo un campione. Ha inoltre analizzato la transizione dal modello dei patron a quello della sostenibilità finanziaria nel mondo del calcio.

Nella mattinata di oggi, attraverso un’esclusiva rilasciata a Calcio e Finanza, il fondatore della GR Sports, Giuseppe Riso, ha tracciato il nuovo perimetro del calciomercato internazionale, analizzando la transizione dal modello dei patron a quello della sostenibilità finanziaria. Con un roster che ha superato il valore di 436 milioni di euro nel febbraio 2026, l’agente ha evidenziato come l’attuale congiuntura economica stia penalizzando la crescita dei giovani italiani, spingendo i club verso un player trading di profili stranieri, più facilmente collocabili all’estero. Il summit mediatico ha inoltre acceso i riflettori sul futuro di Sandro Tonali, definito «il calciatore italiano dal valore più alto al mondo», e sulle tensioni latenti attorno alla gestione di Davide Frattesi in ottica mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Giuseppe Riso, Cristante: «Bryan? Un campione!»

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