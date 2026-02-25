Il bagherese Giuseppe Molinaro campione italiano di pasticceria | il sindaco lo accoglie al Comune

Il giovane pastry chef è stato grande protagonista nell’edizione 2026 del Sigep World a Rimini. Le congratulazioni dell'amministrazione comunale La gara si basava sul realizzare una torta al cioccolato con obbligo di bignè all'interno, uno stecco gelato con tre consistenze diverse, e una scultura, una pièce montée, che doveva rispecchiare il tema dello sport. Molinaro ha scelto il ciclismo per la sua scultura in zucchero artistico. A decretare il suo successo è stato l'equilibrio perfetto tra il rigore della tecnica, l'eleganza visiva delle sue creazioni e un approccio innovativo capace di ridefinire i canoni della pasticceria di oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

