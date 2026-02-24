Teatro della Pergola | Giuliana De Sio e Filippo Dini ne Il gabbiano di ?echov

Giuliana De Sio e Filippo Dini interpretano “Il gabbiano” di Chekhov al Teatro della Pergola, attirando l’attenzione con le loro performance intense. La regia mette in scena una storia di amori falliti e desideri irrealizzati che rispecchiano le tensioni di oggi. La rappresentazione evidenzia come le passioni non corrisposte possano ancora parlare alle emozioni moderne. La pièce resta aperta, lasciando spazio a riflessioni sul senso di insoddisfazione e sogno tradito.

FIRENZE – Da martedì 24 febbraio a domenica 1° marzo al Teatro della Pergola va in scena lI gabbiano di Anton Cechov con Giuliana De Sio e Filippo Dini, che firma anche la regia; in scena anche un nutrito cast immerso in un’atmosfera decadente, tra disillusioni e vane ambizioni, che riflette una borghesia annoiata e sorda, aggrappata alle proprie certezze, mentre tutto intorno è già cambiato. Una produzione TSV, Teatro Stabile di Torino, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro di Napoli. Con l’opera più lirica di Cechov si indagano dunque le crisi esistenziali e sociali del presente attraverso i turbamenti di un gruppo di persone che si riuniscono in riva a un lago e qui dibattono nel tentativo di fuggire al grigiore del loro destino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Teatro della Pergola: Giuliana De Sio e Filippo Dini in “Il gabbiano” di ?echovGiuliana De Sio e Filippo Dini interpretano “Il gabbiano” di Cechov al Teatro della Pergola, ispirati da una rappresentazione che mette in scena passioni non corrisposte e sogni infranti.

Alla Pergola Giuliana De Sio e Filippo Dini protagonisti de "Il gabbiano" di ?echov"Giuliana De Sio e Filippo Dini interpretano “Il gabbiano” di Cechov alla Pergola, portando in scena temi di amori sbagliati e passioni non ricambiate.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il gabbiano di ?echov con Giuliana De Sio e Filippo Dini al Teatro della Pergola di Firenze; Firenze, Giuliana De Sio e Filippo Dini in scena col Gabbiano di Cechov; Il gabbiano di ?echov alla Pergola: Un affresco di passioni inquiete; Firenze Giuliana De Sio e Filippo Dini in scena col Gabbiano di Cechov.

Teatro della Pergola: Giuliana De Sio e Filippo Dini in Il gabbiano di ?echovFIRENZE – Da martedì 24 febbraio a domenica 1° marzo al Teatro della Pergola va in scena lI gabbiano di Anton ?echov con Giuliana De Sio e Filippo Dini, che firma anche la regia; in scena anche un nut ... firenzepost.it

Teatro, Giuliana De Sio e Filippo Dini protagonisti alla Pergola de 'Il gabbiano' di CechovTestimonianza dell’assurdità del destino umano , Il gabbiano è uno dei testi più cinici e contemporanei di Anton ?echov, che con bruciante attualità racconta di un’umanità sull’orlo del baratro, alla ... 055firenze.it

Il Gabbiano - di Anton Cechov, regia di Filippo Dini Teatro della Pergola L'allegra compagnia de "Il gabbiano" si dirige verso l'oblio, ad osservarli c'è l'animale che dà il titolo alla commedia. In questa opera di Cechov, lo stesso autore originale si indaga con q - facebook.com facebook