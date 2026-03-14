A Giugliano, una coppia è stata arrestata mentre tentava di rubare gasolio dal distributore. Un 39enne aveva appena riempito diverse taniche con oltre 500 litri di carburante, usando un telecomando elettronico per controllare la pompa da remoto. La polizia ha fermato l’uomo mentre cercava di allontanarsi con il carico di carburante rubato.

Aveva appena riempito diverse taniche con oltre 500 litri di gasolio, utilizzando anche un telecomando elettronico in grado di controllare la pompa del distributore da remoto. Per questo i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno arrestato un 39enne con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Per gli stessi reati è stata inoltre denunciata una donna di 25 anni, che si trovava con lui nell’auto utilizzata per il colpo. I militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato una Fiat Multipla sospetta ferma presso il distributore di carburanti Star Oil, all’interno del parco commerciale Grande Sud. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, telecomando per comandare la pompa del distributore: così la coppia rubava gasolio. Arrestato 39enne

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