Due persone sono state arrestate a Giugliano dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia locale. Un uomo di 39 anni è stato fermato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione, mentre si trovava vicino a un distributore di benzina. La polizia ha sequestrato un dispositivo elettronico usato per rubare carburante.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poco fa i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 39enne per furto aggravato e ricettazione. Denunciata per lo stesso reato una donna di 25 anni. I carabinieri hanno notato nel distributore di carburanti Star oil che si trova nel parco commerciale Grande Sud una Fiat multipla con all’interno nel lato passeggero una donna. La gazzella si avvicina e nota l’uomo. Il 39enne ha appena finito di mettere del gasolio all’interno di alcune taniche che si trovano nell’auto con bagagliaio aperto e sedili posteriori abbassati. L’uomo viene bloccato e perquisito. Nelle sue tasche un dispositivo elettronico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giugliano, benzina rubata con un dispositivo elettronico: arrestate due persone

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