anziani truffati con il trucco del finto carabiniere tra modena e frosinone arrestate due persone

Due persone sono state arrestate tra Modena e Frosinone con l’accusa di aver truffato anziani usando il trucco del falso carabiniere. Le indagini hanno portato al recupero di gioielli per oltre un milione di euro. Le vittime, tutte anziane, sono state raggirate con metodi già noti, ma questa volta gli investigatori sono riusciti a bloccare i responsabili prima che facessero altri danni.

Due truffe ai danni di persone anziane sono state sventate grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. In provincia di Modena e a Frosinone sono stati arrestati i responsabili che, fingendosi carabinieri, avevano sottratto gioielli e beni di valore per un totale di oltre un milione e 500 mila euro. Gli episodi sono stati scoperti grazie all’azione coordinata della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno recuperato la refurtiva e assicurato i colpevoli alla giustizia. La truffa del finto carabiniere a Modena Le indagini hanno preso avvio dopo che due persone anziane sono state raggirate con la tecnica del “finto carabiniere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Modena Frosinone

A Macerata, il 29 dicembre 2025, un giovane si è spacciato per carabiniere, entrando in casa di due anziani e convincendoli a consegnare i loro monili in oro con la scusa di un controllo.

Una banda di sinti, guidata da una donna di 96 anni, è stata smantellata dai carabinieri di Milano.

Ultime notizie su Modena Frosinone

