Girano armati di coltello | denunciati

Due uomini sono stati denunciati a Civitanova dopo essere stati trovati in giro armati di coltello. Uno dei due, un trentenne del Fermano, era alla guida di un furgone, mentre l'altro, un ventunenne locale, si trovava in piazza Conchiglia. La polizia ha fermato entrambi e li ha segnalati alle autorità competenti.

Girano per Civitanova con il coltello: uno, un trentenne del Fermano, alla guida di un furgone e l’altro, un ventunenne del posto, in piazza Conchiglia. Entrambi sono stati beccati e denunciati dai carabinieri. Si intensificano i controlli nei luoghi di aggregazione sulla costa e nelle aree della città più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso dell’attività, durante un posto di controllo, la pattuglia ha intimato l’alt a un furgone il cui conducente, in considerazione anche dello strano atteggiamento mostrato sin da subito, è stato sottoposto a controlli più approfonditi. La perquisizione personale e del mezzo ha permesso ai militari di trovare un coltello con lama di 6 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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