Giostrine nel posteggio Coro di no dei residenti | Penalizzano chi ci vive

I residenti della frazione balneare si sono opposti all’installazione di giostrine nel posteggio vicino all’ingresso della passeggiata sulla diga foranea. Oltre alle proteste, hanno evidenziato come queste installazioni penalizzino chi abita e lavora nella zona, già alle prese con problemi di parcheggio e spazi limitati. La questione ha acceso un acceso dibattito tra cittadini e amministratori locali.

Mentre la città si prepara a festeggiare la Pasqua, una nuova polemica accende il dibattito cittadino, focalizzandosi su uno dei punti più critici della frazione balneare: il piazzale antistante l’ingresso della passeggiata sulla diga foranea. La comparsa di mezzi e strutture riconducibili a un piccolo luna park proprio nell’area di sosta del molo ha sollevato un coro di proteste tra residenti e commercianti. Il quesito che rimbalza tra chi frequenta e abita a Marina di Carrara è "chi ha autorizzato l’occupazione di decine di preziosi stalli proprio nel momento di massima affluenza turistica stagionale?", e per di più con i lavori del waterfront in corso che già hanno eliminato numerosi parcheggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giostrine nel posteggio . Coro di no dei residenti: "Penalizzano chi ci vive" Articoli correlati Corteo antifascista alla Foce: posteggio gratis in tutta Genova per i residenti con 'Blu Area'Gli abbonati delle zone A, B ed L (Foce e Albaro) potranno posteggiare anche nelle altre zone gratuitamente venerdì 13 e sabato 14 febbraio I... **Rete dei Medici di Medicina Generale attiva anche nel Biellese: servizi sanitari a contatto di chi vive**Dal 1° febbraio 2026 le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) sono entrante in funzione nell’ASL di Biella, con un nuovo modello di... Approfondimenti e contenuti su Giostrine nel posteggio Coro di no dei... Argomenti discussi: Giostrine nel posteggio . Coro di no dei residenti: Penalizzano chi ci vive; Sedicenne va al ristorante con un'amica: picchiato col tirapugni dal suo ex. Era una maschera di sangue.