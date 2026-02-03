Rete dei Medici di Medicina Generale attiva anche nel Biellese | servizi sanitari a contatto di chi vive**

Da febbraio 2026, i medici di medicina generale nel Biellese lavorano in un nuovo modo. Le AFT, le Aggregazioni Funzionali Territoriali, sono entrate in funzione nell’ASL di Biella. Ora i medici si coordinano meglio per offrire servizi più vicini alle esigenze dei cittadini. La nuova organizzazione mira a garantire assistenza più efficace e accessibile a chi vive in zona.

Dal 1° febbraio 2026 le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) sono entrante in funzione nell’ASL di Biella, con un nuovo modello di organizzazione della medicina territoriale. Sono 9 le aggregazioni che coprono tutto il territorio dell’ASL, e ciascuna mette a disposizione un insieme di medici di Medicina Generale (MMG) che operano in sinergia per migliorare il sistema assistenziale. Il progetto, ispirato al decreto ministeriale del 2022 e al PNRR, mira a garantire continuità assistenziale, a ridurre l’accesso improprio al pronto soccorso e a offrire orari estesi di apertura. I cittadini possono ora accedere, in condizioni di emergenza o per orari diversi, a un ambulatorio di un altro MMG all’interno della stessa AFT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Asp di Agrigento ha annunciato l'assunzione di sei nuovi dirigenti medici a tempo indeterminato, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale e migliorare l'organizzazione dei servizi sanitari di base.

È stato firmato l’Accordo integrativo 2026 tra l’Azienda Usl di Parma e i sindacati dei medici di medicina generale FIMMG, SNAMI e SMI, coinvolgendo 277 professionisti tra Parma e provincia.

